محكمة بولندية تصدر حكما بشأن تسليم مشتبه به في انفجار خط نورد ستريم

تصدر محكمة بولندية يوم الجمعة حكمها بشأن ما إذا كان يجب تسليم رجل أوكراني إلى ألمانيا للخضوع لمحاكمة فيما يتعلق بتفجيرات خط نورد ستريم لنقل الغاز عام 2022، وفقا لما أكده محاميه تيموتيوش بابروتسكي لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكانت السلطات البولندية احتجزت فولوديمير زد، في بروشكوف قرب وارسو في 30 سبتمبر، وهو محتجز منذ ذلك الوقت. وأمهلت محكمة بولندية السلطات 40 يوما لاتخاذ قرار بشأن تسليمه.

وذكر متحدث باسم وكالة الأمن الداخلي في تصريح لوكالة "بي إيه بي" البولندية أن الوكالة فتشت شقته أثناء سير التحقيقات التي يجريها ممثلو الادعاء منذ 2022.

وتحمل القضية تبعات سياسية، حيث أدلى رئيس الوزراء البولندي دونالد تروسك بدلوه. وقال توسك مؤخرا: "ليس في صالح بولندا بالتأكيد، ولا في صالح اللياقة والعدالة أن تتم محاكمة هذا المواطن أو تسليمه لدولة أخرى"، لكنه أشار إلى أن القرار يرجع إلى المحاكم.