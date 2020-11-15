قمة آسيان الـ37 تختتم أعمالها في هانوي بعد التوقيع على اتفاق تجاري ضخم

بعد 4 أيام من الاجتماعات، اختتمت القمة السابعة والثلاثين لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاجتماعات ذات الصلة أعمالها اليوم الأحد في العاصمة الفيتنامية، هانوي، بالحدث الكبير المتمثل في التوقيع على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.



وقال رئيس وزراء فيتنام، نجوين شوان فوك، إن "التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (آر.سي.آي.بي) بين آسيان وشركائها والتوقيع الرسمي عليها يظهر أن الالتزام القوي للدول في المنطقة وإصرارها على تعزيز التحرير الاقتصادي والاندماج، أمر مشجع للغاية".



وتغطي الاتفاقية 2.2 مليار شخص و29% من الناتج الاقتصادي العالمي ووقعتها الدول العشر الأعضاء بالآسيان و5 شركاء لها.



وناقش الزعماء أيضا إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتغلب على تداعيات الوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. وتحدثوا أيضا عن النزاعات في بحر الصين الجنوبي.



وفي المراسم الختامية، سلمت فيتنام رئاسة آسيان لبروناي.