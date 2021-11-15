5 مليارات درهم قيمة صفقات وزارة الدفاع الإماراتية في اليوم الأول لمعرض دبي للطيران

أعلنت وزارة الدفاع بالإمارات توقيع 5 صفقات بقيمة 5 مليارات و239 مليونا 640 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) مع شركات دولية، ضمن اليوم الأول لمعرض دبي للطيران يوم الأحد.

وقال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض إنه تم التعاقد مع شركة إسبانية لشراء طائرات تزود بالوقود لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2 مليار و468 مليونا و 189 ألفا و886 درهما.

من جانبها، قالت المقدم طيار سارة حمد الحجري المتحدث الرسمي باسم المعرض: الصفقة الثانية شملت شراء مكملات ذخائر والتدريب لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2 مليار و 672 مليونا و257 ألف درهم.

وذكرت أن صفقات اليوم الأول تضمنت التعاقد مع شركة فرنسية لشراء أنظمة اتصال لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي، بقيمة 15 مليونا و937 ألف درهم، فيما تم التعاقد مع الشركة ذاتها لشراء قطع الغيار والصيانة بقيمة 16 مليونا و 709 آلاف و754 درهما.

وأوضحت بأن الصفقة الخامسة والأخيرة في اليوم الأول من المعرض تم توقيعها مع شركة أمريكية لتقديم خدمات الدعم الفني والمعاونة الفنية وتوفير قطع الغيار لأنظمة الطائرات بقيمة 66 مليونا و114 ألف درهم.

ويشارك في المعرض أكثر من 1200 عارض من 148 دولة حول العالم.