وزير الغابات بجزر سليمان: بلادنا ثاني أكثر المناطق التي تواجه خطر الكوارث

قال ديكسون باناكيتاسي موا وزير الغابات والبحوث في جزر سليمان، إن بلاده الواقعة في المحيط الهادي ثاني أكثر المناطق التي تواجه خطر الكوارث.



وأضاف خلال الجزء المستأنف رفيع المستوى من الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لقمة المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن آثار التغير المناخي حول العالم واضحة وغير ومسبوقة في الوقت الحالي.



وذكر أن بلاده تعرضت قبل أيام لفيضانات كبدتها خسائر ضخمة، محذرا من ترك أعباء تغير المناخ للأجيال المقبلة.



ونوه بأن المحافظة على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة هدف يمكن تحقيقه إذا تم وقف استخدام الفحم بحلول 2050.



وشدد على ضرورة اتخاذ قرار لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار في قمة شرم الشيخ، وأن يكون هناك التزاما بعملية التنفيذ.



وتتواصل فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة.