عبدالعاطي يبحث مع نطيره القبرصي تطوير التعاون

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش منتدى صير بني ياس المنعقد في دولة الإمارات.

أشاد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء بالعلاقات المصرية - القبرصية المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات، مشيدا بالطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية والتطلع لتطويرها في شتى المجالات. كما نوه إلى حرص مصر على عقد القمة العاشرة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي تستضيفها مصر، وكذلك عقد الدورة الثانية من اللجنة الحكومية العليا برئاسة الرئيسين المصرى والقبرصي.

وأكد عبدالعاطي، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، مشيرا إلى أهمية تكثيف الفعاليات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، خاصةً في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة والنقل البحري والثروة السمكية.

كما أكد وزير الخارجية، الأهمية التي يوليها الجانب المصري لتطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.