مصرع مسن صدمته دراجة نارية بالدقهلية

لقي شخص مسن في محافظة الدقهلية مصرعه بعدما صدمه موتوسيكل أمام مركز شباب منية سندوب على طريق "المنصورة - أجا"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وأحد الأشخاص ما أسفر عن مصرعه في الحال، في المنطقة بين سندوب ومنية سندوب أمام مركز الشباب على طريق "المنصورة - أجا" دائرة مركز المنصورة.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين تصادم موتوسيكل بشخص أمام مركز شباب منية سندوب، يدعى "عبدالحميد محمود مصطفى العوضي"، 70 سنة، مقيم بمنية سندوب.

وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.