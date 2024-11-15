ينطلق اليوم العرض العربي الأول للفيلم الوثائقي "غزة التي تطل على البحر" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث فيلم "غزة التي تطل على البحر" في قلب قطاع غزة، حيث يروي قصة أربعة رجال يسيرون عبر مسارات متباينة في سعيهم لتحقيق تعريفاتهم الخاصة بالنجوم. تتشابك مصائرهم وسط تعقيدات الحياة اليومية، الحب، والبقاء، بينما يتكشف الفيلم ويغمر المشاهدين في روتين حياتهم اليومية وتفاعلاتهم مع عائلاتهم في مدينتهم الحبيبة.

يُعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 82 دقيقة في الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية. الفيلم من إخراج محمود نبيل أحمد.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، وتضم الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.