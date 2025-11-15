وزير الاتصالات: القطاع هو الأسرع نموا فى الاقتصاد المصرى

قدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدل النمو السنوى للقطاع بنحو 16%، ما يجعله أسرع القطاعات نموًا فى الاقتصاد المصرى، ويعكس الدور الحيوى الذى يلعبه فى دعم مسيرة التحول الرقمى والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى تضاعفت تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من 3.2% إلى أكثر من 6% حاليًا، وهو ما يؤكد نجاح الجهود الحكومية فى تعزيز الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية، وجذب الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرية.

وأشار طلعت إلى أن عدد خريجى تخصصات تكنولوجيا المعلومات ارتفع إلى 50 ألف خريج سنويًا، لافتًا إلى أن الوزارة ضاعفت عدد مراكز الإبداع الرقمى لتصل إلى 36 مركزًا على مستوى الجمهورية، بهدف تدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الشباب المصرى على المهارات التقنية واللغوية المطلوبة للمنافسة فى سوق العمل الإقليمية والعالمية.