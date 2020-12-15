الأمين المساعد لمستقبل وطن: هناك علاقة طردية قوية بين الأحزاب السياسية والديمقراطية

عضو بالشيوخ: وجود خلل في تطبيق بعض النصوص الدستورية لا يمنع أن نكون دولة ديمقراطية

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن وجود خلل في تطبيقات بعض النصوص الدستورية لا يمنع أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن هناك علاقة طردية بين الأحزاب السياسية والديمقراطية، متابعًا: «كلما قويت الديمقراطية قويت الأحزاب السياسية».

وأوضح أن تدعيم الأحزاب السياسية وتفعيل النصوص الدستورية بخصوص الحريات العامة جميعها أمور تدعم الديمقراطية.

وذكر أن مستقبل وطن دعا جميع الأحزاب إلى جلسات حوارية قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة القوانين التي تنظم العملية الانتخابية، مضيفًا: «في البدايات تمسكنا بأن يكون الثلثين قائمة والثلث الآخر فردي».