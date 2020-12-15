 الأمين المساعد لمستقبل وطن: هناك علاقة طردية قوية بين الأحزاب السياسية والديمقراطية - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 3:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

الأمين المساعد لمستقبل وطن: هناك علاقة طردية قوية بين الأحزاب السياسية والديمقراطية

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 3:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 3:14 ص

عضو بالشيوخ: وجود خلل في تطبيق بعض النصوص الدستورية لا يمنع أن نكون دولة ديمقراطية

 

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن وجود خلل في تطبيقات بعض النصوص الدستورية لا يمنع أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن هناك علاقة طردية بين الأحزاب السياسية والديمقراطية، متابعًا: «كلما قويت الديمقراطية قويت الأحزاب السياسية».

وأوضح أن تدعيم الأحزاب السياسية وتفعيل النصوص الدستورية بخصوص الحريات العامة جميعها أمور تدعم الديمقراطية.

وذكر أن مستقبل وطن دعا جميع الأحزاب إلى جلسات حوارية قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة القوانين التي تنظم العملية الانتخابية، مضيفًا: «في البدايات تمسكنا بأن يكون الثلثين قائمة والثلث الآخر فردي».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك