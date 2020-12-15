تاج الدين: ندرس الظروف التي تحتاجها لقاحات كورونا قبل التعاقد عليها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تدرس الظروف التي تحتاجها لقاحات كورونا قبل التعاقد عليها، معقبًا: «لو ماتحطش في التبريد المناسب هيبوظ ويبقى زي قلته»، بحسب تعبيره.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية خصصت المبالغ المالية التي سوف تُدفع لتوفير اللقاحات.

وأوضح أن هناك لقاحات مصنعة بالطرق القديمة وأخرى بتكنولوجيا حديثة، مضيفًا أن اللقاح أيا كان ستكون له فائدة في ظل أعداد الإصابات المهولة بالفيروس حول العالم.