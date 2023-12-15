 تقرير: مراكز تأهيل المعوقين في إسرائيل ليست مستعدة للتعامل مع كثرة المصابين من الجنود - بوابة الشروق
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تقرير: مراكز تأهيل المعوقين في إسرائيل ليست مستعدة للتعامل مع كثرة المصابين من الجنود

وكالات
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 3:50 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 3:50 م

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مراكز إعادة تأهيل المعوقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة للجرحى من العسكريين الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت الصحيفة ذاتها، بأن حرب غزة تسببت بإصابة أكثر من 5 آلاف عسكري إسرائيلي، بينهم أكثر من 2000 صنفهم جيش الاحتلال باعتبارهم "معاقين"، تتكفل بهم وزارة الدفاع، فيما يتلقى نحو ألف عسكري نظامي آخر العلاج.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ليمور لوريا، قولها: "لم نمر من قبل بأي شيء من هذا القبيل، فأكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون إصابات خطيرة في الذراعين والساقين، بما في ذلك تلك التي تتطلب بتر الأطراف".

وأضافت: "حوالي 12% من المصابين العسكريين الإسرائيليين يعانون إصابات داخلية، في الطحال والكلى، وتمزق الأعضاء الداخلية، وهناك أيضاً إصابات في الرأس والعين، وحوالي 7% منهم مرضى نفسيون، وهو رقم نعرف أنه سيقفز بصورة جنونية، لا سيما مع فرضية أن كل شخص مصاب بجسده هو أيضاً مصاب نفسياً، وكذلك لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".


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