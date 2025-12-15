فرض الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه، عقوبات على المواطن الأمريكي جون مارك دوغان، وهو نائب قائد شرطة فلوريدا السابق الذي طلب اللجوء السياسي في روسيا عام 2016.

ووفقا لقرار نشر عبر الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن السبب في فرض العقوبات على جون هو دعمه «لعمليات تضليل إعلامي روسية على الإنترنت».

وبحسب ما نشرته وكالة «تاس»، يشير القرار إلى أن جون دوغان يحمل حاليا الجنسيتين الأمريكية والروسية.

- من هو جون مارك دوغان؟

جون مارك دوغان جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وضابط شرطة أمريكي سابق، طلب اللجوء السياسي في روسيا عام 2016 بعد تعرضه لملاحقة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).

يعمل دوغان في روسيا بمجال الصحافة، وبحسب معلومات وردت عام 2023، كان يعمل مراسلا حربيا في دونباس، وقد أجرى مقابلات مع وسائل الإعلام الروسية، عبر فيها عن تمنياته بالنجاح للعسكريين ودعم العمليات القتالية.

في 15 ديسمبر الجاري، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات عقابية جديدة ضد 14 شخصا وشركة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب عدد من المواطنين الأمريكيين والروس.

وضمت القائمة أيضا العقيد السابق في الجيش السويسري والمتخصص في الاستخبارات والإرهاب جاك بود.

وجاء في تبرير فرض العقوبات عليه أنه «ضيف دائم في البرامج التلفزيونية والإذاعية الموالية لروسيا»، كما أنه «ينشر نظريات المؤامرة، مثل اتهام أوكرانيا بتنظيم غزوها بنفسها بهدف الانضمام إلى الناتو».