ماكرون يعلن إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول بدءا من يناير وحتى أبريل لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط، وذلك في نبأ عاجل، مساء الخميس.