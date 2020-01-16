 البرلمان التونسي يعقد حوارا مع الحكومة لبحث الأزمة الليبية - بوابة الشروق
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البرلمان التونسي يعقد حوارا مع الحكومة لبحث الأزمة الليبية

هديل هلال
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 9:33 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 9:33 م

أفادت فضائية «العربية» بعقد البرلمان التونسي جلسة عامة للحوار مع الحكومة، الأسبوع المقبل، من أجل بحث الأزمة الليبية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

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