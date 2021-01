أطلقت الشرطة الألمانية، النار على مسلح في مطار فرانكفورت الدولي، بعد تقارير عن تهديد بوجود قنبلة، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل".

وأضاف الموقع أنه ظهر في اللقطات، ثلاثة ضباط يحيطون برجل، بينما تم إجلاء جميع الركاب من الصالة.

وكتب مطار فرانكفورت، عبر حسابه بموقع "تويتر: "بسبب عملية الشرطة المستمرة، تم إغلاق أجزاء من المبنى رقم 1 ومحطة القطار الإقليمية والانتقال إلى محطة القطار لمسافات طويلة حاليًا في مطار فرانكفورت، ويُطلب من الركاب اتباع تعليمات موظفي الأمن في الموقع".

