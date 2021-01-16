صبحي ومصطفى يجتمعان مع مديري الصالات المستضيفة للمونديال

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وزير الرياضة : ضرورة التطبيق الصارم الدقيق لجميع تفاصيل الخطة الطبية

مديري الصالات: نسعي لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الصالات بكل حزم للحفاظ علي سلامه المنتخبات المشاركة

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الصالات المغطاة المستضيفة لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد.

تناول الاجتماع مراجعة كافة الضوابط والإجراءات المتبعة للخطة الطبية وكذلك آليات تنظيم المنافسات الرسمية وكذلك متطلبات التعقيم قبل وبعد المباريات.

أكد أشرف صبحي أنه حريص على عقد اجتماعات دورية متتابعة مع جميع المختصين سواء باللجنة المنظمة أو الصالات للاطمئنان سير العملية التنظيمية وتوفير المتطلبات بشكل فوري، فضلا عن مواجهة أية مشكلات تتعلق بتنظيم أو إقامة المباريات أو أعمال التعقيم والإجراءات الطبية.

أكد صبحي على ضرورة مراعاة التطبيق الصارم لتطبيق الإجراءات الخاصة بخطوط سير المشاركين فضلا عن الالتزام الدقيق للخطط الخاصة بأعمال التعقيم والنظافة.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة التطبيق الصارم الدقيق لجميع تفاصيل الخطة الطبية شاملة أماكن الدخول والخروج وإلزام جميع المشاركين داخل البطولة بارتداء بطاقات التسجيل سواء بالصالات أو الفنادق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن مصطفي أن الأمور تسير بشكل منتظم سواء فيما يتعلق بالعملية التنظيمية أو المنافسات الرسمية مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتوصيف الوظيفي لمديري الصالات وجميع المعنيين بالعملية التنظيمية.

ومن جانبهم، أكد مديرو الصالات سعيهم الكامل لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الصالات بكل حزم للحفاظ علي سلامه المنتخبات المشاركة.