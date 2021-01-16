بيزنس إنسايدر: تشانسلي «ذو القرنين» يطلب عفوا رئاسيا من ترامب

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري الأمريكي، أمس الجمعة، أن جاكوب أنتوني تشانسلي المعروف إعلاميا بـ"ذى القرنين" طلب عفوا رئاسيا من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الاتهامات الموجهة إليه بعد مشاركته في اقتحام مبنى الكونجرس، مشيرا إلي أنه قبل دعوة الرئيس للتوجه إلى الكونجرس بحسن نية.

ومن المقرر أن يمثل تشانسلي أمام محكمة اتحادية في ولاية أريزونا الجمعة المقبلة، في جلسة استماع. ووجهت إليه تهم الدخول العنيف عن علم إلى مبنى محظورة دون سلطة قانونية، والسلوك غير المنضبط في أحداث مبنى الكابيتول(مقر الكونجرس).

بدوره، قال ألبرت واتكينز، محامي الدفاع عن تشانسلي إنه "أحب ترامب وكان يستجيب لندائه"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وقبل إلقاء القبض عليه، أخبر تشانسلي مكتب التحقيقات الفيدرالي " إف.بي.آي" أنه يريد العودة إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للاحتجاج.