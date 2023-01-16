شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وصول 6 آلاف كرتونة «تحيا مصر»، من القوات المسلحة، للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ 75 جنيهًا للكرتونة بدلًا من 150 جنيهًا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمحاربة غلاء الأسعار.



جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ.



وتشمل الكرتونة على عدد من السلع الغذائية"2 كيلو سكر، و2 كيلو مكرونة، وكيلو أرز، وعلبة سمنة 700 جرام، وعلبه صلصة".



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم توزيع 6 آلاف كرتونة بمراكز المحافظة أمام مجالس المدن، إضافة لتوزيع كراتين في الفرع الدائم الخاص بالقوات المسلحة غرب المدينة.



وقال المحافظ أنه وجه بالإعلان عن مواقع وموعد توفير الكراتين للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم توفير الكراتين اليوم الإثنين، أمام مجلس مدينة بيلا، ومجلس مدينة الحامول.



فيما يتم توفير الكراتين غدا الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري، أمام مسجد الفتح بفوه ومجلس مدينة مطوبس، ويوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بالموقف الشرقي ببلطيم، ومجلس مدينة البرلس.



كما سيتم توفيرها يوم الخميس الموافق 19 يناير، أمام مجلس مدينة سيدي سالم، ومجلس مدينة الرياض، ويوم السبت المقبل، الموافق 21 يناير الجاري، أمام هايبر القوات المسلحة غرب مدينة كفر الشيخ أمام مجلس مدينة مسير، وأمام مجلس مدينة سيدي غازي، ويوم الأحد المقبل، الموافق 22 يناير، أمام مجلس مدينة دسوق ومجلس مدينة قلين.