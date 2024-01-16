بنجلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت بنجلاديش دعمها جنوب أفريقيا في القضية التي تقدمت بها الأخيرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها فيها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.



وأكدت وزارة الخارجية في بنجلاديش، في بيان نشرته مساء الأحد عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) وقوفها إلى جانب الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع ارتكاب إبادة جماعية.



كما أعربت عن دعمها طلب بريتوريا اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية كافة على قطاع غزة، والسماح بدخول آمن من دون عراقيل للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في غزة.



وأكدت أن "تلك الإجراءات العاجلة خطوة ضرورية وأساسية لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة".



وأشارت إلى سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من سكان غزة جراء الهجمات المستمرة للقوات الإسرائيلية، غالبيتهم من النساء والأطفال، مؤكدة أن "أعمال العدوان المتعمدة تلك تمثل تجاهلا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا له، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية".



وتابعت: "تدعو بنجلاديش الدول كافة إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية".



كما جددت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودخول آمن وعاجل للمساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع إلى قطاع غزة.