بيلاروس تدرج استخدام الأسلحة النووية ضمن توجيه عسكري جديد

قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الثلاثاء، للصحفيين إن بلاده، حليفة روسيا، أدخلت استخدام الأسلحة النووية في توجيه عسكري جديد.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل تزايد التهديدات الخارجية، كان من الضروري مراجعة القواعد الحالية السارية منذ 2016.

ولم يدل بأي تفاصيل أخرى بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، ويشار إلى أن موسكو نشرت صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروس العام الماضي وسط توترات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وبينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الكرملين سيحتفظ بالسيطرة على الأسلحة، ناقض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ذلك لاحقا.