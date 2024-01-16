الدفاع الإسرائيلية: انتهاء القتال المكثف في شمال غزة

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انتهى القتال العنيف الذي تشنه القوات المسلحة الإسرائيلية ضد حركة حماس في شمال قطاع غزة، وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله يوم الاثنين إن المرحلة المكثفة من الهجوم البري في جنوب الشريط الساحلي المغلق في منطقة مدينة خان يونس ستنتهي قريبا.

وأضاف: "في نهاية الحرب، لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة. لن تكون حماس قادرة على السيطرة والعمل كقوة عسكرية في قطاع غزة، وسيكون للجيش الإسرائيلي الحرية الكاملة في العمل للقيام بكل ما هو مطلوب للدفاع عن مواطني إسرائيل".

وتابع: "قد يستغرق الأمر وقتا طويلا، لكنه سينتهي بسيناريو واحد، النصر الكامل".

وقال إنه على الرغم من أن فترة القتال العنيف ستنتهي قريبا، إلا أنه يجب على القوات المسلحة مواصلة الضغط العسكري لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.

وذكر جالانت: "إذا توقف إطلاق النار، فإن مصير الرهائن سيعلق لسنوات عديدة في أسر حماس".

وتابع: "بدون ضغوط عسكرية، لن يتحدث إلينا أحد. فقط من موقع قوة يمكن تحرير الرهائن".

ويتزايد الضغط الدولي على إسرائيل بشكل مستمر للحد من كثافة الهجمات ومنع السقوط الجماعي للضحايا المدنيين الذي اتسم به الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتحث واشنطن إسرائيل على التحول من القصف العنيف إلى توجيه ضربات أكثر استهدافا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).