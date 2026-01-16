قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، أن بوتين سيواصل جهوده لتهدئة الوضع في المنطقة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح الكرملين أن بوتين ناقش في وقت سابق من اليوم الجمعة، الوضع في إيران والشرق الأوسط مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي.

واتهمت طهران، أمس الخميس، الولايات المتحدة باللجوء إلى الأكاذيب بهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني، مؤكدة استعداد بلادها للرد على أي هجوم تتعرض له.

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، غلام حسين دارزي، في جلسة لمجلس الأمن: "نحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية تأجيج الأوضاع في إيران".

في المقابل، أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أن العنف في إيران له تداعيات على السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة لوقف ما وصفتها "بالمذبحة" في إيران.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمام مجلس الأمن، إن مستوى العنف والقمع في إيران له تداعيات على السلام والأمن الدوليين.