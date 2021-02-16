وزير التعليم العالي يعلن فتح باب التقدم لجائزة فيليكس هوفويت بوانيي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - الكسو - ايسيسكو)، فتح باب التقدم لنيل جائزة "فيليكس هوفويت بوانيي" لليونسكو للسعي إلى السلام لعام 2021.

وتهدف الجائزة التي تأسست عام 1989 إلى تكريم الأفراد الأحياء والهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التي قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي والحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.

وتمنح الجائزة كل عامين (مرشح واحد أو أكثر)، وتبلغ قيمتها 150.000 دولار، تقسم بالتساوي بين الفائزين (بحد أقصى ثلاثة فائزين).

ومن شروط الحصول على الجائزة، تقديم إسهامات كبيرة فى تعزيز السلام أو السعي إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو، وأن تمتع المرشحين بسمعة دولية.

كذلك التزام المرشحين بأن يكون عملهم في مجال حقوق الإنسان ، وتعزيز ثقافة السلام، بغض النظر عن أى اعتبارات عرقية وسياسية ودينية.

ومن المقرر أن ترسل الترشيحات إلى اللجنة الوطنية المصرية قبل يوم 25 فبراير 2021، على البريد الإلكتروني التالي:

Egnatcom@egnatcom.org.eg Egypt.natcom@gmail.com