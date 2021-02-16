 التعاون الإسلامي يدين محاولة الاعتداء الجديدة لمليشيا الحوثي على مطار أبها - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 فبراير 2021 4:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

التعاون الإسلامي يدين محاولة الاعتداء الجديدة لمليشيا الحوثي على مطار أبها

الرياض - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 3:52 م

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الثلاثاء، محاولة الاعتداء الجديدة بطائرة (مفخخة) دون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد العثيمين -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- على أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، التي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة، محملاً هذه المليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.

وجدد التأكيد وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك