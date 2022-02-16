القائمة الكاملة لجوائز مسابقة مهرجان برلين

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كشف مهرجان برلين السينمائي عن جوائز الدورة ٧٢ مساء اليوم، حيث فاز فيلم "الكاراس" إخراج كارلا سيمون، وإنتاج ماريا زامورا وستيفان شميتز، وتونو فولغيرا، وسيرجي مورينو، بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم.

وفاز بجائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم فيلم "So-seol-ga-ui yeong-hwa"، إخراج "Hong Sangsoo"، وفاز وبجائزة لجنة تحكيم الدب الفضي

فيلم "رداء الجواهر" لناتاليا لوبيز غالاردو.

وذهبت جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج إلى المخرجة كلير دينيس عن فيلمها "بالحب والعزم"، وفاز بالدب الفضي لأفضل أداء رائد ميلتيم كابتان في فيلم "ربيع كورناز جيجن جورج دبليو بوش"، إخراج أندرياس دريسن.

وفاز بالدب الفضي لأفضل أداء داعم

لورا باسوكي في فيلم "نانا" إخراج كاميلا أنديني، وجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو ليلى ستيلر عن فيلم "ربيع كورناز جيجن جورج دبليو بوش"، وبالدب الفضي للمساهمة الفنية البارزة ليلى ستيلر عن فيلم "ربيع كورناز جيجن جورج دبليو بوش".

وفازت جائزى الدب الفضي للمساهمة الفنية البارزة إلى ليلى ستيلر عن "ربيع كورناز جيجن جورج دبليو بوش".