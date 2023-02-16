ميشيل موه يطيح بالكندي شابوفالوف من الدور الثاني لبطولة دلراي بيتش للتنس

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ودع الكندي دينيس شابوفالوف منافسات بطولة دلراي بيتش المفتوحة للتنس بعدما تغلب عليه الأمريكي ميشيل موه 7 / 5 و3 / 6 و6 / 3 مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الدور الثاني.

واستغرق ميشيل موه، المصنف 87 على العالم، ساعتين و20 دقيقة لحسم المباراة أمام شابوفالوف المصنف الثالث للبطولة.

وارتكب شابوفالوزف 30 خطأ غير مبرر خلال المباراة مقابل 16 خطأ للأمريكي موه.

ويلتقي موه في الدور الثالث، مواطنه ماكينزي مكدونالد الذي تأهل الفوز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا المصنف الخامس للبطولة 6 / 3 و3 / 6 و6 / 2 .

كذلك تأهل الصربي ميومير كيكمانوفيتش للدور الثالث بالفوز على البرتغالي نونو بورخيس 6 / 3 و7 / 5 كما تغلب الأمريكي ماركوس جيرون على حساب الكرواتي ماتيجا بيكوتيتش.