الأمم المتحدة تدعو إلى جمع مليار دولار لمساعدة متضرري الزلازل في تركيا

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طلبت الأمم المتحدة من الدول الأعضاء المساهمة بمليار دولار لمساعدة ملايين المتضررين من الزلزال الذي أودى بحياة ما يقرب من 42 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "تطلق الأمم المتحدة اليوم نداء إنسانيا لجمع مليار دولار لشعب تركيا الذي يعاني من أشد الزلازل تدميرا التي ضربت البلاد منذ نحو قرن".

وقال جوتيريش إن التمويل لمدة ثلاثة أشهر سيساعد 2ر5 مليون شخص ويمكن منظمات الإغاثة من تقديم الدعم لجهود الإغاثة التي تقودها الحكومة في مجالات الأمن الغذائي والحماية والتعليم والمياه والمأوى.

وأشار إلى أن: "تركيا هي موطن لأكبر عدد من اللاجئين في العالم، وأظهرت كرما هائلا لجيرانها السوريين لسنوات".

وأضاف: "حان الوقت لكي يدعم العالم شعب تركيا - تماما كما تضامنوا مع الآخرين الذين يطلبون المساعدة".

وشهدت منطقة جنوب شرق تركيا زلزالا في 6 فبراير الجاري، بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر، تلاه بعد ساعات زلزال كبير ثان بلغت قوته 6ر7 درجة.

ولقي أكثر من 42 ألف شخص حتفهم في تركيا وسوريا، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين ودمرت المنطقة إلى حد كبير.