وصلت بعثة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصات التواصل الاجتماعي لقطات لوصول الفريق إلى الأراضي الأمريكية، في إطار الاستعدادات لخوض أولى مشاركاته في النسخة الموسعة من البطولة العالمية.

وتصدر قائمة الفريق المتجهة إلى أمريكا كل من النجم النرويجي إيرلينج هالاند والدولي المصري عمر مرموش، في ظل تطلعات السيتيزنز لتحقيق لقب جديد يضاف إلى سجل إنجازاتهم القاري والعالمي.

ويخوض مانشستر سيتي مبارياته ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أندية: الوداد المغربي، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

ويبدأ الفريق الإنجليزي مشواره بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم يواجه العين الإماراتي فجر الإثنين 23 يونيو في الرابعة صباحًا، على أن يختتم مواجهاته أمام يوفنتوس يوم الخميس 26 يونيو في تمام العاشرة مساءً.

قائمة مانشستر سيتي (26 لاعبًا):

حراسة المرمى:

إيدرسون – أورتيجا مورينو – ماركوس بيتينيلي

الدفاع:

ربن دياز – جون ستونز – ناثان أكي – ريان آيت نوري – جوشوا جفارديول – مانويل أكانجي – عبد القادر خوسانوف – ريكو لويس – فيتور ريس

خط الوسط:

تيجاني ريندرز – جيرمي دوكو – نيكو جونزاليس – رودري – إلكاي جوندوجان – بيرناردو سيلفا – سافينيو – ماتيوس نونيز – ريان شرقي – فيل فودين – أوسكار بوب – نيكو أوريلي

الهجوم:

عمر مرموش – إرلينج هالاند