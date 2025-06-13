استنكر الإعلامي أسامة كمال، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي جاءت ردا على فرض عقوبات دولية عليه بتهمة التحريض على العنف المتطرف ضد الفلسطينيين.

ووصف خلال تقديم برنامجه «مساء DMC » مساء الخميس، تصريحات سموتريتش بأنها «تكشف عن خطاب حرب وعقلية عنصرية متطرفة تعيش على الدم، وترى القتل ليس فقط وسيلة بقاء، وإنما إثبات وجود».

ورأى أن الجزء الأخطر بتصريحات سموتريتش تتمثل في رفضه القاطع للاعتراف بدولة فلسطينية، وتحذيره من أن أي اعتراف غربي بها سيؤدي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتحويل الصراع في غزة والضفة إلى «حرب شاملة بلا تفاوض».

واستشهد بوصف وزير حكومة الاحتلال كلمة «الدولة الفلسطينية» بأنها «قذرة وقبيحة»، مشيرا إلى أن سموتريتش يرى أن الاعتراف الغربي يساعد على تقسيم غزة إلى مربعات ومخيمات، لا سيما وأن 85% من الإسرائيليين يعارضون قيام دولة فلسطينية.

وتابع: «عندما يرفض العالم مشاركته في جريمة إبادة، يرد بأنه سيعمق الجريمة أكثر، هذا ليس منطق وزير مالية، هذا مجرم حرب في صورة وزير تفوق على نفسه في الوقاحة»، مضيفا أنه «امتداد لسلسلة مجرمي حرب قادوا شبه الدولة، يرون أن الدم الفلسطيني ليس فقط رخيصا، بل لا يلزمه سوى الطمس، ويرون الأرض ملعب عقيدة يجب أن يُمحى فيها التاريخ ويُبنى فوقها مجد زائف».

ونوه إلى أن الوزير الإسرائيلي «يمول إنشاء مستوطنات فوق أنقاض القرى ويتحالف مع وزير الأمن القومي الآخر المتطرف بن غفير لقيادة عصابات مستوطنين يهود تحرق وتنهب وتعدم الفلسطينيين في الشوارع».

واختتم: «اليمين الصهيوني لم يعد يتكلف حتى عناء التجميل الدبلوماسي لجرائمه، و يقولون بوضوح: (نحن فوق القانون والبشر).. لكن لا أنتم لا فوق البشر ولا القانون، أنتم تحت الأحذية إن شاء الله قريبا».