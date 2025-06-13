وزير الدفاع الإيراني يتوعد بـ رد مزلزل وموجع على الهجوم الإسرائيلي

توعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصيرزاده، بـ «رد مزلزل وموجع» على الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الجمعة: «هذا الكيان الخبيث لن يبلغ أمانيه الدنيئة، واستشهاد رفاق السلاح لن يؤدي إلا إلى تعزيز العزم الراسخ لدى مجاهدي الإسلام للقضاء على هذا العدو الجبان».

وأكد أن «اغتيال القادة وعدد من المواطنين الإيرانيين لن يضعف بأي حال من الأحوال إرادة القوات المسلحة أو الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الدفاع».

وأكمل: «هذه الجريمة الصهيونية ستعجّل بنهاية هذا الكيان المشؤوم، وتعزز من العزم الوطني والقدرة الهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسقاطه»، بحسب تعبيره.

واختتم تصريحه بالقول: «نحن ندعم قواتنا الميدانية بالكامل، وقد زوّدناها مؤخرًا بعدد من المنظومات المجربة والناجحة في الاختبارات الأخيرة. وسيتلقى المجرمون الصهاينة حتمًا ردًا قاصمًا ومزلزلًا من قواتنا المسلحة»، وفقًا لوصفه.

وتتصاعد التوقعات بهجمات متبادلة بين طهران وتل أبيب، بعد غارة جوية إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية وعسكرية في طهران فجر الجمعة، أسفرت عن مقتل قادة بارزين وعلماء نوويين.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بمقتل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب علماء نوويين مثل محمد مهدي طهرانجي، فريدون عباسي دواني، وأحمد رضا ذو الفقاري.

كما أعلنت إيران تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدًا للحرس الثوري والأميرال حبيب الله سياري رئيسًا مؤقتًا لهيئة الأركان، في محاولة لإعادة تنظيم القيادة العسكرية وسط حالة الطوارئ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن الهجوم، المُسمى «عملية الأسد الصاعد»، استهدف 10 علماء نوويين وقادة عسكريين، واصفة إياه بـ«البداية فقط».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الهجوم استهدف «قلب البرنامج النووي الإيراني»، بما في ذلك منشأة نطنز، محذرًا من استمرار العمليات «حسب الحاجة».

في المقابل، تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ«عقاب قاسٍ»، بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارشي عن رد «حاسم».