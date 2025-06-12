علق خالد مرتجي أمين الصندوق بالأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي على تقدم نادي بيراميدز بدعوى قضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للمطالبة بأحقيته في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، الذي توج به الأهلي بفارق نقطتين.

يستند بيراميدز في شكواه على إلغاء رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارها بخصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم بعد انسحابه من مواجهة الزمالك في قمة الدور الثاني التي كان مقررا لها يوم 11 مارس الماضي، والاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا للقمة فقط بنتيجة 0-3.

ولم يتوجه الأهلي إلى ستاد القاهرة اعتراضا على إسناد اللقاء للحكم محمود بسيوني وطاقم تحكيم مصري، وتجاهل مطالبته بالاستعانة بطاقم تحكيمي أجنبي.

قال مرتجي عبر قناة أون سبورت 1 "المحكمة الرياضية حبالها طويلة، واستغرقت سنوات في حسم قضيتنا مع عصام الحضري".

وأضاف "هناك ناد أو ناديان يطالبان بذلك، لا أعرف العدد بالتحديد، ولكن الرابطة قرارها بات، وموقف الأهلي صحيح، ونحن جديرون بهذا اللقب، إنها البطولة الأصعب والأحلى، لأن الكثيرين تخيلوا أن البطولة ضاعت".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "إذا كنت مكان هذه الأندية سأترفع، ولكن يبدو أننا لن نترفع بعد ذلك، وكله خير، لنرى ما ستقرره المحكمة الرياضية".