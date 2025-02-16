البرازيل تستضيف قمة دول بريكس المقبلة في يوليو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة البرازيلية يوم السبت أن القمة المقبلة لدول مجموعة بريكس ستعقد في ريو دي جانيرو في 6 و 7 يوليو المقبل.

وستترأس البرازيل مجموعة الاقتصادات النامية خلال عام 2025، وقالت إنها ستركز على تعزيز إصلاح الحوكمة العالمية والتعاون بين دول الجنوب العالمي، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الاتحادية.

وتم تأسيس مجموعة بريكس في عام 2009 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت جنوب أفريقيا إليها في عام 2010 .

وفي العام الماضي، توسعت المجموعة بإضافة إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة. كما تمت دعوة المملكة العربية السعودية للانضمام. وقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا طلبات رسمية للعضوية، وأعربت عدة دول أخرى عن اهتمامها.

ورحبت المجموعة مؤخرا بإندونيسيا كأحد أعضائها الـ11 ونيجيريا كـ "دولة شريكة"، وهو التصنيف الذي تم تقديمه في قمة 2024 في قازان.

وقالت البرازيل إن الدول الشريكة مدعوة أيضا للمشاركة في القمة وقد تحضر اجتماعات أخرى إذا كان هناك توافق بين الأعضاء.

وقال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا: "سنتخذ قرارات حاسمة من أجل التنمية والتعاون وتحسين حياة جميع سكان هذه الدول".

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة بريكس إذا قامت باتخاذ خطوات لتقويض الدولار الأمريكي. وأعرب قادة بريكس عن التزامهم بإنشاء نظام دفع بديل مستقل عن الدولار.