مقتل 5 أشخاص على الأقل في هجمات لطالبان في أفغانستان

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ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن أربعة رجال شرطة على الأقل قُتلوا بعد أن اقتحم مسلحو طالبان نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم سار-إي-بول شمالي أفغانستان.

وأصيب ثلاثة آخرون خلال الهجوم على ضواحي العاصمة الإقليمية، طبقا لما قاله عضوا المجلس الإقليمي، محمد آصف صديقي ومحمد نور رحماني.

وفي العاصمة، كابول، قُتل شخص واحد وأصيب اثنان آخران بعد انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مربوطة بسيارة "تويوتا كورولا"، حسب المتحدث باسم شرطة كابول، بشير مجاهد.

وتابع مجاهد أن الضحية كان ضابط شرطة متقاعد.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الحادث.

وفي شمال غربي أفغانستان، أسفرت الهجمات المستمرة، التي تشنها عناصر طالبان بمنطقة "بالا مرغاب" بإقليم بادغيس عن مقتل العشرات.

وتبلغ حصيلة القتلى بالفعل أكثر من 50 شخصا، بينما أصيب 30 آخرين على الاقل في الأيام العشرة الماضية، طبقا لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، بهاء الدين قادسي ومحمد ناصر نزاري.

وذكر مسؤولون أن المسلحين حاصروا المنطقة لمدة خمسة أيام، مما تسبب في إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة.