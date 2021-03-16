فاروق الباز: الشباب هم المستقبل الحقيقي لمصر

نظمت كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع مصر الجديدة، ندوة افتراضية عبر منصة zoom للدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، وأستاذ البحث العلمي، ومدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن تحت عنوان "كيف نجح برنامج أبوللو إلى القمر" وذلك بحضور رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.

وقال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن مستقبل مصر الحقيقي في يد الشباب، مشيرًا إلى أن الشباب هم من يمتلكون العقول والصمود ولديهم العزم والطاقة لكي يساهموا في بناء المجتمع في المستقبل.

وتحدث الباز عن فكرة إنشاء ناسا والتي نتجت من ما وصفه بالعراك السياسي وقتها بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وكيف نجحت ناسا من خلال مجموعة من العوامل، وهي اختيار المؤسسة وتحديد الوقت واختيار قادة العمل والاعتماد على الشباب وتقدير التميز.

ونصح العالم المصري الكبير، الشباب بالقراءة في مختلف التخصصات والمجالات في العلوم والتاريخ والفنون حتى يصبحوا أصحاب عقول مستنيرة تساعدهم على التقدم والتفوق فيما يتعلق ببناء المستقبل مشددًا على أهمية جمع العلم والمعرفة من خلال القراءة.

وقال "الباز" لم نجد حتى الآن مكانا ما في الفضاء يصلح للحياة كما نعيش على سطح الأرض، مشيًرا إلى عدم وجود أي إثبات حول ما يسمى بالكائنات الفضائية.

وأضاف أن المنافسة العلمية مهمة جدًا وتشكل إضافة جديدة ولابد من احترامها وتدعيمها.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن سعادته بمشاركة عالم الفضاء المصري فاروق الباز للندوة، وقال: نفخر بتواجد نموذج ومثال علمي عالمي وقدوة في إشارة للدكتور فاروق الباز قيمة كبيرة عاشق لمصرنا الغالية وأمتنا العربية.