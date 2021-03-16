اجتماع طارئ لمجلس الصحفيين خلال ساعات لحسم إجراء انتخابات النقابة

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قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، دعوة مجلس النقابة لاجتماع عاجل الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على ماورد في تقرير اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية.

وعقدت اللجنة المشرفة على الانتخابات اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة بمقر النقابة، بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلى وصالح الصالحى ومجدى حلمى ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبى.

وناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة من تلقيه اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم الجمعة 19/3/2021، وذلك تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 19/3/2021 داخل مبنى النقابة إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالإسكندرية ، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل على عمليتي الاقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

وأكدت اللجنة المشرفة أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لايمكن تجنبه رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية فى ظل جائحة كورونا، ولهذا أحالت اللجنة الأمر إلى مجلس النقابة لعقد إجتماع عاجل خلال 24 ساعة لاتخاذ مايراه مناسبا فى هذا الشأن.