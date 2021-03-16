المفوضية الأوروبية وفايزر بيونتيك تتفقان على تسريع تسليم جرعات اللقاح

توافقت المفوضية الأوروبية والشركة المنتجة للقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد 19" على تسريع تسليم 10 ملايين جرعة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أنه من المنتظر أن يؤدي هذا الاتفاق إلى رفع عدد الجرعات القادمة من قبل فايزر إلى دول الاتحاد خلال الربع الثاني من العام إلى 200 مليون جرعة.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتفاق الجديد سيسمح للدول الأعضاء بسد النقص في تسليم بعض الجرعات.

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد الجدل بين المؤسسات والدول الأوروبية حول فاعلية لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد 19، الذي قررت بعض العواصم تعليقه.