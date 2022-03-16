محافظ البحيرة يتفقد السلاسل التجارية والمخابز لمنع التلاعب والمغالاة في الأسعار

قام هشام آمنة محافظ البحيرة، بجولة تفقدية مفاجئة على بعض السلاسل التجارية والمخابز بدمنهور لضمان توافر وجودة كافة أنواع الأصناف المعروضة بالأسواق واستقرار الأسعار.

وقال محافظ البحيرة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تلك الحملات تأتي في إطار جهود الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتأكد من توافرها للمواطنين بالأسواق المحلية دون زيادة في الأسعار.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم تحذير التجار والتشديد عليهم من محاولة التلاعب في الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية.

ووجه اللواء آمنه بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية خاصة قبل شهر رمضان المبارك، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء وجشع واحتكار بعض التجار.

ولفت محافظ البحيرة إلى أنه سيتم التوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.