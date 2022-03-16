مهرجان الإسماعيلية السينمائي يحتفل بمئوية صلاح التهامي

يحتفل مهرجان الإسماعيلية الدولي هذا العام، في دورته الـ23، التي تنطلق غدا الخميس، بمرور مائة عام على ميلاد صلاح التهامي أحد أعمدة السينما التسجيلية في مصر، والذي ولد في 23 يناير 1922، وذلك بعرض مجموعة من أهم أعماله في برنامج خاص لهذه المناسبة.

ويرى بعض النقاد أن فيلمه "أربعة أيام مجيدة" هو أهم أعمال صلاح التهامي وأروعه، والذي يوثق من خلاله انتصار الإنسان المصري في نقل الجبل إلى وسط النهر وشق طريقاً جديداً للنيل محطماً كل العقبات، فالبعض الآخر يرى أن يومياته الفيلمية التي صورها في (مذكرات مهندس– سباق مع الزمن) والذي سجّل فيها خطوات بناء السد العالي (هذا المشروع الذي ارتبط به صلاح التهامي ارتباطاً شديداً) هي أهم أعماله.

يذكر أنه يقام في الثامنة مساء غد الخميس حفل افتتاح الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتستمر الدورة حتى يوم 23 مارس الجاري.