كشف الفنان ياسر جلال تفاصيل مسلسله الجديد "علاقة مشروعة" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٣.



قال "جلال" خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc": المسلسل اجتماعى رومانسي أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق لدرجة أن المشاهد وهو يتابع الحلقات سوف يشعر بالتوتر والخوف والقلق ويترقب الحلقة القادمة لأن هذا ما شعرت به وأنا بقرأ السيناريو الذي كتبته ببراعة المؤلفة سماح الحريري التى سبق وعملت معها فى مسلسلي القاصرات وساحرة الجنوب".



عن التعاون الأول له مع مخرج المسلسل خالد مرعي، تابع جلال: "أنا بحب الشخص المؤدب والمخرج خالد مرعي يتميز بهذه الصفة، بالإضافة إلى أننى كنت أتمنى العمل معه لأنه سبق وقدم أعمال فنية كثيرة مهمة، ولما حصل التعاون بينا اكتشفت أنه صاحب كادرات ولقطات خاصة به مميزة جدًا وجديدة علي".