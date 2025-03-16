إهداء مسلسل الغاوي إلى روح الـ4 منتجين الذين توفوا في حادث بطريق الضبعة أغسطس الماضي

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى ومن إخراج ماندو العدل، بإهداء صناع المسلسل إلى روح المنتجين الأربعة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، تامر فتحى، محمود كمال.

وكتبوا على بداية الحلقة (إهداء إلى روح: حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي).

كان الوسط الفني قد تعرض لصدمة كبيرة في أغسطس الماضي، بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذى لحق بهم في وقت لاحق إثر حادث مروع على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها.

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي عدد حلقاته 15 حلقة، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.