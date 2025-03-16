أشرف صبحي يشارك في إفطار المطرية: صورة مشرفة تعكس روح التلاحم والتماسك المجتمعي

صبحي: حريصون على دعم جميع مبادرات الشباب فى ضوء توجيهات القيادة السياسية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشباب وأهالي المطرية عقب حفل الإفطار الرمضاني الذي أقيم اليوم بالمنطقة، وذلك في إطار حرصه على دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التواصل مع الشباب.

وأعرب صبحي عن سعادته بنجاح المبادرة التي انطلقت بمبادرة شبابية واستمرت للعام الحادي عشر، مشيدًا بالتعاون المثمر بين منظمي "إفطار 15 رمضان"، ووزارة الشباب والرياضة، وصندوق تحيا مصر، ما أسهم في خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس روح التلاحم والتماسك المجتمعي والقيم الأصيلة للمجتمع المصري.

وخلال اللقاء، استمع وزير الشباب والرياضة إلى طموحات وتطلعات شباب المطرية، مؤكداً دعمه الكامل لهم، ومشدداً على استمرار الوزارة في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتنمية الشباب.

يُذكر أن "إفطار المطرية" يُقام منذ عام 2013، ويعتمد على جهود الأهالي الذاتية لإقامة أطول مائدة رمضانية في مصر، ما يجسد نموذجًا فريدًا للتضامن المجتمعي.

