مفاجأة في تشكيل تشيلسي أمام أرسنال بديربي لندن

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أعلن ميكيل أرتيتيا مدرب أرسنال التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مباراة ديربي لندن أمام تشيلسي على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضم تشكيل أرسنال كلا من..

حراسة المرمي.. ديفيد رايا

خط الدفاع.. تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي.

خط الوسط.. توماس بارتي، ديكلان رايس، أوديجارد

خط الهجوم.. جابرييل مارتينيلي، تروسارد ، ميرينو.

في المقابل شهد تشكيل تشيلسي مفاجأة بغياب نجم الفريق كول بالمر، حيث دفع إنزو ماريسكا مدرب البلوز بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. روبرت سانشيز.

خط الدفاع.. مارك كوكوريلا - ريسي جيمس - ليفي كولويل - ويسلي فوفانا.

خط الوسط.. مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - ريس جيمس.

خط الهجوم.. بيدرو نيتو - كريستوفر نكونكو - جادون سانشو.

ويحتل ارسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.