إيطاليا يحث أمريكا على الدفع لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا

شدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو على أهمية الدفع، أيضا من الجانب الأمريكي، من أجل تحقيق هدف إنسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



وقال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، اليوم: "من المحوري الدفع، أيضا مع الأمريكيين، لطرد المرتزقة الأجانب"، معلنا أنه سيتحدث عن ذلك لدى استقباله نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في روما يوم 22 أبريل الجاري، وفقاً لوكالة آكي الإيطالية.



وأضاف أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يعمل على توحيد ليبيا، موضحاً أنها "مهمة صعبة ولكن يمكنه أن ينجح فيها ونحن نعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل ذلك".



وعن العلاقات بين روما وطرابلس، تحدث دي مايو عن تقدم بلاده على الدول الأخرى بسبب العلاقات التاريخية، التي تربطها بليبيا، كما أن السفارة الايطالية في طرابلس ظلت دائما مفتوحة.



وبشأن تدفقات المهاجرين، رأى دي مايو أن أفضل نظام هو تعزيز مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا، مضيفًا بهذا الصدد أن شركة ليوناردو الايطالية، من بين آخرين، تقدم منذ بعض الوقت أدوات تساعد في هذه المهمة.