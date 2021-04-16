نادية مصطفي تهاجم رامز جلال بعد سخريته من حذاء زوجها

هاجمت الفنانة نادية مصطفى، الفنان رامز جلال، بعد أن سخر الأخير من حذاء الراقصة لورديانا، وقال عنه «ده حذاء الفنان الكبير أركان فؤاد، بعد ظهورها رفقته فى حلقة اليوم، من برنامج رامز عقله طار، الذي عرض على قناة إم بي سي مصر».

ردت نادية مصطفى زوجة الفنان أركان فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على رامز، وقالت: «مش كفاية بيتريق على اللى جايبهم هيتريق كمان على الناس المحترمة، اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم، مفهمتش إيه الإيفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله ما أنت لازم تقع ما أنت لابس جزمة أركان فؤاد! وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول».