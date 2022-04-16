محمد السيد يتأهل لثمن نهائي كأس العالم لسلاح سيف المبارزة كبار بفرنسا

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تأهل محمد السيد إلى دور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجاري.

ونجح السيد في التأهل لدور ال 16 بعد فوزه على لاعب فرنسا كيندريك جين جوسيف بنتيجة 15-11.

واستهل محمد السيد مشواره في البطولة بالفوز على لاعب إيطاليا أنريكو جاروزو بدور ال 64 بنتيجة 15-11.

ويلتقي السيد بدور ثمن النهائي مع الفرنسي بول ألجيري في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن محمد السيد تم اعفاءه من المشاركة في منافسات اليوم الأول وذلك بسبب تواجده ضمن أول 16 مصنف على البطولة.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كل من: أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين، ويرافق الفريق المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيد سامي فيما يرأس البعثة أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وتقام البطولة بمشاركة 293 لاعبا وتختتم اليوم منافسات الفردي، ثم تبدأ منافسات الفرق يوم الأحد الموافق 17 أبريل بمشاركة 38 فريقا.