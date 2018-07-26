فى محافظة شمال سيناء، تعد مستشفى العريش العام، صرحًا طبيًا هائلًا، تؤدى خدمة ضرورية تهم كل أهالى المحافظة.
«الشروق» تجولت بالمستشفى يفتح أبوابه طوال اليوم من خلال العيادات الداخلية والخارجية وأقسام الطوارئ، وتضم أطباء من مختلف التخصصات والمجالات لتقديم الخدمة الطبية المتميزة، كما تم إنشاؤه وفقا لمعايير متطورة من التصميمات والتجهيزات الطبية، مقابل تذكرة كشف تكلفتها جنيه واحد فقط.
ونجحت المحافظة فى تطوير مستشفى العريش العام خلال الفترة الماضية بقيمة ١٣٤ مليون جنيه، حيث تم إضافة قسم القسطرة القلبية والرنين بالتنسيق والتعاون مع معهد القلب القومى بالقاهرة، وقسمى الاستقبال والطوارئ، وقسم النساء والولادة وجراحات اليوم الواحد، والعلاج الكيماوى كمرحلة أولى، وجارى إنشاء وحدة الغسيل الكلوى داخل المستشفى بقيمة ١٢٨ مليون جنيه.
وشهدت المستشفى افتتاح وحدة العلاج الكيماوى لخدمة نحو ٧٠٠ مريضًا يتكبدون مشقة السفر للعلاج فى محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى.
وعلى المستوى التعليمى، بين الأهالى أن مظاهر عودة الحياة امتدت إلى عودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعى، وشهدت المحافظة أعمال تطوير هائلة ورفع كفاءة مدارس التعليم الأساسى، فضلا عن بناء مدارس جديدة، كما امتد شريان التنمية إلى مشاريع الاسكان التى شهدت طفرة خلال الفترة الماضية.
وانتقلت «الشروق» إلى مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية لغات «المستقبل للغات سابقا» والتى أثبتت إلى أن جميع الأهالى كانوا حريصين على إرسال أبنائهم إلى المدارس، دون قلق أو خوف عليهم، ومع حضور الطابور الصباحى بات واضحا أن المدرسة تعمل دوما على تعريف الأطفال بالمشروعات التنموية الكبيرة التى تقوم بها مصر، فضلا عن جهودها فى محاربة الإرهاب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للجميع.
وأوضحت سناء عبدالله طبيبة وولى أمر لطالبين لـ«الشروق»، أن المدرسة تهتم بجميع الجوانب النفسية والبدنية والعلمية للطلاب، مشيرة إلى أنه لا يوجد فرق فى العملية التعليمية فى شمال سيناء وأى محافظة أخرى بل على العكس فهناك اهتمام بالطلاب ومستواهم التعليمى بشكل ملحوظ.
مدينة سلام مصر
وزارت «الشروق» مدينة سلام مصر «شرق بورسعيد»، التى تشمل 4340 وحدة سكنية و4889 وحدة سكنية بالمنطقة السياحية، كما تضم جامعة تكنولوجية وجامعة أهلية.