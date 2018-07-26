فى محافظة شمال سيناء، تعد مستشفى العريش العام، ‏صرحًا طبيًا هائلًا، تؤدى خدمة ضرورية تهم كل أهالى المحافظة.

«الشروق» تجولت بالمستشفى يفتح أبوابه طوال اليوم من خلال ‏العيادات الداخلية والخارجية وأقسام الطوارئ، وتضم أطباء من مختلف ‏التخصصات والمجالات ‏لتقديم الخدمة الطبية المتميزة، كما تم إنشاؤه وفقا لمعايير ‏متطورة من التصميمات والتجهيزات الطبية، مقابل تذكرة كشف ‏تكلفتها جنيه ‏واحد فقط.‏

ونجحت المحافظة فى تطوير مستشفى العريش العام خلال الفترة الماضية بقيمة ١٣٤ ‏مليون جنيه، حيث تم ‏إضافة قسم القسطرة القلبية والرنين ‏بالتنسيق والتعاون مع ‏معهد القلب القومى بالقاهرة، وقسمى الاستقبال ‏والطوارئ، وقسم النساء والولادة ‏وجراحات اليوم الواحد، ‏والعلاج الكيماوى كمرحلة أولى، وجارى إنشاء ‏وحدة ‏الغسيل الكلوى داخل المستشفى بقيمة ١٢٨ مليون جنيه.

وشهدت المستشفى افتتاح ‏وحدة ‏العلاج الكيماوى لخدمة نحو ٧٠٠ ‏مريضًا يتكبدون مشقة السفر للعلاج فى محافظة ‏القاهرة والمحافظات الأخرى.

وعلى المستوى التعليمى، بين الأهالى أن مظاهر عودة الحياة امتدت إلى عودة العملية التعليمية إلى ‏مسارها الطبيعى، و‏شهدت المحافظة أعمال تطوير هائلة ورفع كفاءة مدارس التعليم الأساسى، فضلا ‏عن بناء مدارس جديدة، كما ‏امتد شريان التنمية إلى مشاريع الاسكان التى شهدت طفرة خلال الفترة الماضية.‏

وانتقلت «الشروق» إلى مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية لغات «المستقبل ‏للغات سابقا» والتى أثبتت إلى أن جميع الأهالى ‏كانوا حريصين على إرسال أبنائهم ‏إلى المدارس، دون قلق أو خوف عليهم، ومع حضور الطابور الصباحى بات ‏واضحا أن المدرسة ‏تعمل دوما على تعريف الأطفال بالمشروعات التنموية الكبيرة ‏التى تقوم بها مصر، فضلا عن جهودها فى محاربة الإرهاب من أجل ‏تحقيق الأمن ‏والاستقرار للجميع.‏

وأوضحت سناء عبدالله طبيبة وولى أمر لطالبين لـ«الشروق»، أن المدرسة تهتم ‏بجميع الجوانب النفسية والبدنية والعلمية للطلاب، ‏مشيرة إلى أنه لا يوجد فرق فى ‏العملية التعليمية فى شمال سيناء وأى محافظة أخرى بل على العكس فهناك اهتمام ‏بالطلاب ‏ومستواهم التعليمى بشكل ملحوظ.‏

مدينة سلام مصر‏

وزارت «الشروق» مدينة سلام مصر «شرق بورسعيد»، التى تشمل 4340 وحدة ‏سكنية و4889 وحدة سكنية بالمنطقة السياحية، ‏كما تضم جامعة تكنولوجية وجامعة ‏أهلية.‏