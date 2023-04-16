عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، اليوم الأحد، "و.م.م"، سباك، بالسجن المؤبد "غيابيًا" وتغريمه 100 ألف جنيها، ومصادرة المخدرات المضبوطة، والسلاح الأبيض "كتر"، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 6 قطع لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 27511 لسنة 2021 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر ورود معلومات سرية للشرطة، حول قيام شخص بمزاولة نشاطا واسع النطاق في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، تم تقنين الإجراءات وتتبع تحركاته، وما أن أبصرته القوة أثناء مزاولة نشاطه، حتى فطِنَ لتواجدها فحاول الهرب، لكنها تمكنت من ضبطه.

وأضافت التحقيقات أنه وبتفتيش المتهم ذاتيًا عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها 6 قطع لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض لتجزئه المخدرات، والدفاع عن نفسه وعن تجارته الغير مشروعة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبطة لمخدر الحشيش، وتزن 3.37 جرامات، وثبت وجود آثار لمخدر الحشيش بنصل السلاح الأبيض المضبوط.

وبإحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: معتز نور الدين محمد حسن، وإبراهيم حسين فايد، وسكرتير المحكمة، محمد عثمان.