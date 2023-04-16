الشباب والرياضة بالأقصر تواصل تنظيم فاعليات الخيمة الرمضانية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنظيم فاعليات الخيمة الرمضانية بنادي التجديف بالاقصر بنادي التجديف والرياضات المائية، ضمن مبادرة مجتمعية تكافلية تدعم رؤية وزارة الشباب والرياضة في تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية.
وتأتي المبادرة بالتعاون بين الإدارة المركزية لتنمية النشء والادارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة تحقيقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.
تستمر فاعليات الخيمة الرمضانية أمسيات ثقافية رمضانية تقدم فقرات متنوعة تبدأ بالقرآن الكريم والتواشيح الدينية والقصائد الشعرية.