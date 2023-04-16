نشرت القوات المسلحة السودانية، مقطع فيديو يرصد فرار عناصر من قوات الدعم السريع السودانية من المعسكرات، بعد تسريب معلومات بشأن هروب قائدهم محمد حمدان دقلو «حميدتي».



وقال الجيش السوداني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، إن «أفراد الدعم السريع هربوا من المعسكرات، بعد ضربات الجيش السوداني الوطني القوية».





وفي بيان للناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، أعربت القوات المسلحة عن «شكرها وعرفانها للشعب الذي برهن على ولاءه وثقته في القوات المسلحة، منذ انطلاق أولى رصاصات الغدر والخيانة من قبل الميليشيا المتمردة».



وتابع البيان: «احتفالات مواطنينا بنجاحات القوات المسلحة، تعكس العلاقة الفريدة بين المواطن السوداني وجيش بلاده».



وأكمل: «عمليات اليومين السابقين أظهرت القيمة العالية للجندي السوداني القادر على الصمود والتصدي بجدارة واحترافية لأكبر مهددات الأمن الوطني السوداني، المليشيا المتمردة وقيادتها الانتهازية كانت تتوهم أنها ستكون بديلا للجيش السوداني».





وفي وقت سابق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان.



وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.



وفي ذلك السياق، أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.



كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.