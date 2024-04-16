رئيس الوزراء العراقي يبحث مع شركات أمريكية التعاون بمجالات الصناعات الحربية والطاقة الكهربائية

اجتمع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في واشنطن بممثلين عن شركتي جنرال داينامكس وستيلر إنيرجي الأمريكيتين في قطاعي المعدات العسكرية والطاقة الكهربائية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني اجتمع خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع وفد شركة جنرال داينامكس التي تعد من كبريات الشركات الأمريكية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية لبحث التعاون مع الشركة وخطوات إعادة بناء القدرات العسكرية العراقية في مجال سلاح الدبابات والمدرعات. حسب بيان للحكومة العراقية.

كما تم بحث التعاون لإنجاز ورشة كبيرة لصيانة وتطوير الدبابات لجعلها تتلاءم مع الميادين والأجواء العراقية، وإطلاق مجموعة من المبادرات مع هذه الشركة في القريب العاجل التي تأتي ضمن خطط الحكومة لتطوير المؤسسة العسكرية ودعمها بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة.

وذكر البيان أن رئيس الحكومة العراقية اجتمع وفد شركة ستيلر إنيرجي الأمريكية برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة بيتر جبسون لبحث آليات التعاون مع الشركة في قطاع الكهرباء، واستعراض سير تنفيذ مشاريع الشركة التي يجري تنفيذها في العراق.

وحث السوداني وفد الشركة الأمريكية على "ضرورة إسراع الشركة في إنجاز أعمال المشاريع المتعاقَد عليها مع وزارة الكهرباء في مشروعي محطة الدورة المركبة وفي محطتي كهرباء كركوك ومدينة الصدر".

من جانبه، أكد جبسون استعداد شركة شركة ستيلر إنيرجي للإسراع في إنجاز المشاريع في العراق والدخول في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتنوعة، والعمل على إدخال منظومات التقليل من انبعاثات الكربون.

وبحسب مصادر في الحكومة العراقية فإن الزيارة الحالية لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في جانب منها تركز لفتح الأبواب أمام الشركات الأمريكية لتنفيذ استثمارات عملاقة في قطاعات الغاز والكهرباء والطاقة النظيفة.